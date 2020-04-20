В России заблокировали сайт украинского министерства из-за коронавируса на Донбассе и в Крыму

Роскомнадзор заблокировал сайт Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины из-за новости о сокрытии количества больных коронавирусом на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

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Об этом сообщается на сайте “Роскомсвобода”.

Блокировка осуществлена по требованию Генпрокуратуры РФ.

На заблокированном оккупантами сайте украинского министерства сообщалось о том что на временно оккупированной территории от населения скрывают реальную картину с заболеваемостью Covid-19.

В частности, речь шла о 10 тысячах больных на оккупированной части Донбасса.

Как сообщал “источник”, в самой России за последние сутки зафиксировали еще 4268 случаев заражения коронавирусом, 44 человека умерли.