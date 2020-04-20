В России неожиданно умер молодой футболист: первые подробности трагедии

22-летний защитник московской “Казанки” Иннокентий Самохвалов внезапно умер во время тренировки.

Об этом сообщается на официальном сайте московского “Локомотива”.

“Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. “Локомотив” потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия”, – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Самохвалов являлся воспитанником “Локомотива”, в составе которого он становился победителем молодежного первенства России. Перед началом нынешнего сезона футболист перешел в “Казанку”, которая является фарм-клубом “Локомотива”. В этом сезоне он провел 16 матчей в чемпионате второй лиги. У Самохвалова остались жена и дочь.

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