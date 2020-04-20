Маски могут быть неэффективны: названы важные условия защиты от коронавируса

В сети опубликовано видео с предостережением, как неправильно носить средства индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.

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В ролике продемонстрированы кадры с покупательницей супермаркета, которая сдвигает маску на подбородок, чтобы прикоснуться к лицу.

“Любая маска или респиратор неэффективны, если вы прикрываете ними только рот или носите их на подбородке”, – предостерегают в подписи к видео.

Авторы поста также напомнили, что резиновые перчатки являются действенным средством защиты только в том случае, если вы не касаетесь руками лица. Иначе вы подвергаете себя опасности заразиться коронавирусом.

Как ранее сообщал “источник”, во Всемирной организации здоровья заявили, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. Использование масок может быть бесполезным, если игнорировать другие методы защиты.