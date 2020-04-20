Стрелял снайпер: появились подробности провокации боевиков на Донбассе

В понедельник, 20 апреля, боевики обстреляли позиции ВСУ в Донецкой области, ранен украинский боец. Появились подробности вражеской атаки.
Об этом сообщается на Facebook-странице штаба ООС.
Сообщается, что в районе населенного пункта Новоалександровка пулей снайпера был ранен украинского военнослужащего. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.
“Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей“, – сказано в сообщении.
В Штабе добавили, что ВСУ дали оккупантам достойный ответ из имеющегося вооружения. Потери противника уточняются.
Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось видео, как снайпер боевиков целится по бойцу ВСУ на Донбассе.