Стрелял снайпер: появились подробности провокации боевиков на Донбассе

В понедельник, 20 апреля, боевики обстреляли позиции ВСУ в Донецкой области, ранен украинский боец. Появились подробности вражеской атаки.

Об этом сообщается на Facebook-странице штаба ООС.

Сообщается, что в районе населенного пункта Новоалександровка пулей снайпера был ранен украинского военнослужащего. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

“Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей“, – сказано в сообщении.

В Штабе добавили, что ВСУ дали оккупантам достойный ответ из имеющегося вооружения. Потери противника уточняются.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось видео, как снайпер боевиков целится по бойцу ВСУ на Донбассе.