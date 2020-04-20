Помощи не будет: как коронавирус повлиял на отношения Лукашенко и Путина

На фоне пандемии коронавируса в отношениях России и Беларуси наблюдается охлаждение.

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Об этом “источнику” рассказал управляющий партнер Digital Finger Александр Колтунов.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом определенно повлияла на отношения двух стран.

“Во многих российских СМИ идет жесткая критика Лукашенко, откровенное высмеивание, троллинг. Крупнейшие федеральные телеканалы в России, как в и Беларуси, являются государственными – значит, им дана отмашка. Это первый момент. Россияне не простят многие высказывания Лукашенко, а также министра иностранных дел Макея, поэтому напряжение в отношениях будет нарастать“, – заявил эксперт.

Кроме того он указал на то, что в декабре 2019 года уже произошла смена политической конъюнктуры между Беларусью и Россией, фактический разрыв интеграционных процессов.

“Мы сейчас находимся в состоянии “а-ля союзное государство”. Но когда второго апреля праздновался день единения Беларуси и России, Путин с Лукашенко даже не поговорил по телефону – он отправил телеграмму. Это сигнал для президента“, – считает Колтунов.

По его словам, расхожая формулировка, что Россия закрыла границы с Беларусью на время карантина – не совсем верна, потому что границ между Беларусью и Россией не существует с середины 1990-х годов. Потому перекрыты основные магистрали. Но можно съехать на дорогу похуже в 30 км от автобана. Те, кому надо, просачиваются в Россию, но там могут нарваться на проверку документов и прочие неприятности.

“Интеграционных процессов давно нет – мы ругаемся с россиянами постоянно, например, по нефти. Говорят, что белорусы “прикачали” россиян продавать нефть по 4 доллара. Но все прекрасно знают, что русские никогда не продадут ничего в убыток себе. Кремль продал ровно столько нефти, чтобы огромные белорусские НПЗ переработали ровно столько горюче-смазочных материалов, которые удовлетворят потребности республики и позволят провести посевную кампанию без больших потрясений. Потому можно смело говорить, что из-за кризиса в отношениях с Россией белорусы потеряли украинский рынок ГСМ“, – добавил эксперт.

По его словам, Кремль не доволен Лукашенко и не воспринимает его. Вместе с тем, одной из причин, по которой в Беларуси не введен карантин – отсутствие экономического ресурса. А Россия готова помогать только на своих условиях.

“Со стороны России помощи не будет, только в обмен на жесткую интеграцию, которая не устраивает Беларусь. Потому мы, не имея долгов перед МВФ, впервые за долгое время запросили переговоры с ними для выделения кредита в $1 млрд“, – рассказал Колтунов.

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