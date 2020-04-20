Курсант пообщался с мамой: в Житомире зафиксировали вспышку коронавируса среди военных

В Житомире зафиксирована вспышка коронавируса среди военнослужащих.

Об этом сообщило в Facebook командование Медицинских сил ВСУ.

“Сегодня, 20 апреля, подтверждено заболевание еще у 4 военнослужащих Житомирского военного института имени Королева, которые с 8 апреля находились под наблюдением медицинской службы на обсервации в изоляторе военного института в связи с контактом с заболевшим лицом“, – отмечается в сообщении.

Ранее курсант Житомирского военного института контактировал с мамой, у которой был диагностирован коронавирус. После получения этой информации 8 апреля этот военнослужащий вместе с группой контактных лиц (27 человек) был немедленно изолирован.

После лабораторного подтверждения заболевания Covid-19 парня госпитализировали в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя.

Учитывая результат тестирования, срок обсервации для этой группы военнослужащих продлен. В ближайшее время ПЦР-тестирование будет проведено всем, кто входит в эту группу.

“Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены“, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, ранее появились новые данные про коронавирус в ВСУ.