Скандальный чемпион мира может отказаться от боя с Ломаченко: названа причина

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что он может отказаться от боя с украинцем Василием Ломаченко, если на поединке не смогут присутствовать зрители.

Об этом американец заявил в интервью Ring TV.

“Я не буду драться с Ломаченко, если бой пройдет без зрителей. С болельщиками и без них – это совершенно разные вещи. Фанаты способны сотворить уникальную атмосферу, которая нужна мне, как наркотик. Бой без зрителей – это обычный спарринг. Я же выхожу в ринг ради болельщиков”, – сказал Лопес.

Бой Ломаченко – Лопес должен был состояться 30 мая, но поединок перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В случае победы украинец стал бы абсолютным чемпионом мира в легком весе.

32-летний Ломаченко является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). 22-летний Лопес владеет чемпионским поясом по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Ломаченко провел 15 боев на профессиональном ринге, одержал 14 побед (10 – нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету Лопеса 15 побед в 15 поединках (12 – нокаутом).

Ранее сообщалось, что Лопес пообещал избить Ломаченко во время чемпионского боя.