Почти можно дышать: появились “вдохновляющие” данные о воздухе в Киеве

В Киеве, а также в Киевской и Житомирской областях улучшилось качество воздуха, а концентрация пыли и остатков горения близка к норме.

Об этом сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, передает Интерфакс-Украина.

“По состоянию на 20 апреля благодаря усилиям наших пожарных и некоторым изменениям синоптической ситуации – изменению направления ветра и кратковременным дождям – качество атмосферного воздуха в Киевской, Житомирской областях, где наблюдались наибольшие очаги пожаров, а также в Киеве, значительно улучшилось“, – сказал он.

По словам Прокопенко, задымленность в Киеве в понедельник уже не наблюдается, а качество атмосферного воздуха близко к обычному для этого периода весны.

“Зависшие вещества – пыль и остатки горения – близки или несколько выше предельно допустимых концентраций. Содержание в воздухе диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода и формальдегида близки к предельно допустимой концентрации и даже ниже“, – сообщил замдиректора Укргидрометцентра.

Он добавил, что 20 апреля в южных и восточных, а 21 апреля – в восточных и большинстве северных областей Украины местами ожидаются небольшие дожди.

Что касается погоды в Житомирской и Киевской областях, то по его словам, в этих регионах преимущественно будет без осадков, ветер северный – северно-западный, 7-12 м/с, лишь 24 апреля он сменится на западный, а потом на юго-западный. Небольшие кратковременные дожди ожидаются 25 апреля.

Как сообщал “источник”, 19 апреля из-за пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом в мире.