Под Львовом со стрельбой задержали водителя, который убегал от полицейских: есть раненые

Во Львовской области 22-летний водитель BMW пытался сбежать от полицейских, травмировав двоих из них.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Как сообщили правоохранители, 20 апреля около 4:30 они остановили водителя за нарушение правил дорожного движения.

Во время проверки документов полицейские заподозрили, что 22-летний житель Старосамборского района, находится в состоянии алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

Водитель отказался, включил заднюю передачу, и, протаранив патрульный автомобиль Skoda, скрылся с места происшествия. При этом он травмировал двух полицейских.

Правоохранители начали преследовать автомобиль нарушителя, который не реагировал на требования остановиться. Полицейские произвели несколько выстрелов из табельного оружия, повредив колеса машины. Несмотря на это, водитель продолжил бегство. Остановить его удалось только когда к полицейским прибыло подкрепление.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Травмированным полицейским медики оказали помощь, в госпитализации они не нуждаются.

Как сообщал “источник”, в ночь на 12 апреля в Киеве произошла стрельба посреди дороги, после которой началась погоня.