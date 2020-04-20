В Португалии полиция окружила город, близ которого снимает виллу Роналду: детали происходящего

На португальском острове Мадейра полиция окружила городок Камер-ду-Лобос из-за вспышки в нем эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в 20 км от Камер-ду-Лобос находится вилла, которую ранее арендовал звездный футболист Криштиану Роналду. Там он сейчас находится на карантине вместе со своей семьей – подругой Джорджиной Родригес и четырьмя детьми.

Отмечается, что масштабы вспышки пока остаются неизвестными. При этом говорится, что информации о возможной угрозе заражения коронавирусом для Роналду не поступало.

Население Камер-ду-Лобос составляет 18 тыс. человек.

Ранее “источник” сообщал, что самый известный футболист мира нарушил карантин из-за дня рождения родственницы.