Все закрыто: главарь оккупантов в Крыму обратился к россиянам с неожиданным призывом

Глава оккупационной власти аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов попросил россиян воздержаться от поездок в Крым.

Видео с таким обращением размещено на его официальной Facebook-странице.

“Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию Крыма, как в целях командировки, так и с целью отдыха. Все крымские санатории и места отдыха закрыты”, – предупредил россиян Аксенов.

Он также напомнил, что в связи с ограничительными мерами, принятыми из-за распространения коронавирусной инфекции, туристических услуг в Крыму не оказывают.

“Работают сегодня только системообразующие предприятия. При этом предприятия сферы услуг и общественного питания, к сожалению, сегодня закрыты”, – подчеркнул Аксенов.

Как ранее сообщал “источник”, в оккупированном Севастополе проводятся массовые сельскохозяйственные ярмарки, несмотря на объявленный российскими властями режим карантина в связи с эпидемией коронавируса

О том, как эпидемия COVID-19 и некомпетентность крымских “властей” добивают остатки рекреационного комплекса полуострова читайте в материале “источника”: “Коронавирусный сезон” в Крыму: клиническая смерть туризма на фоне пандемии