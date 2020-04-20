Кому Лукашенко может передать власть в Беларуси: названы неожиданные кандидаты

Президент Беларуси Александр Лукашенко может передать власть в руки женщины в ходе грядущих выборов, две кандидатки для этого у него уже есть.

Об этом “источнику” рассказал управляющий партнер Digital Finger Александр Колтунов.

Он отметил, что сейчас белорусский президент примерил роль спасителя нации и поэтому сконцентрировал власть в своих руках. В то же время его рейтинг начал падать и при демократическом, свободном волеизъявлении он может просто проиграть выборы.

“Грядущие выборы побудили его сыграть роль спасителя народа Беларуси. На фоне стагнирующей экономики, падение которой составит от 5-7 % до 12 – 15%, желание победить на выборах толкает Лукашенко на риски. Популярность у него не та, как в 2015 году на фоне Минских переговоров, в роли спасителя Украины. Делать прогноз очень смело, ведь пик пандемии ещё не наступил, и экономика не зашла в крутое пике. По моему мнению, при демократической процедуре выборов, чтобы их признали все страны мира, обязательно будет второй тур. Ведь поддержки к власти в лице Лукашенко нет – нет “ядерных” 50%”, – заявил эксперт.

Также он назвал имена и рассказал о биографиях женщин, которым Лукашенко может передать власть. Причиной такой передачи эксперт назвал то, что по мнению белорусского президента, женщины не представляют опасности для него и его семьи.

“Высока вероятность транзита власти в руки президента-женщины, поскольку по логике Лукашенко женщина, возглавив страну, не подымет руку ни на него лично, ни на его семью. У Лукашенко есть две женские кандидатуры, полные противоположности – 60-летняя Наталья Качанова, бывшая глава Администрации президента, спикер Совета Республики, опытная номенклатурщица, русская, и 43-летняя Анна Канопацкая, оппозиционный политик, белоруска и представительница крупного европейского бизнеса. Если первая тяготеет к интеграции с Россией, то вторая за переориентацию Беларуси в сторону Европы. Одно можно утверждать: если не произойдёт катастрофы из-за пандемии коронавируса, то шансы сохранить власть или передать её транзитом у Лукашенко очень высоки”, – отметил он.

Подробнее о грядущих выборах в Беларуси читайте в материале “источника”: Лукашенко может передать власть женщине, у него есть две кандидатки – белорусскийбизнесмен.