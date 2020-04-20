В Виннице “игра” с оружием обернулась для подростков страшной трагедией

В Виннице 19 апреля на территории частного домовладения подростки решили без спроса взять охотничье оружие, принадлежащее владельцу дома. Однако это закончилось трагедией.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Пока родителей не было дома, 13-летняя девушка позвала в гости своих друзей.

Один из подростков попросил девушку показать охотничье оружие, принадлежащее ее отцу. Девушка открыла сейф ключами, находившимися в доступном месте, и вынула два ружья – гладкоствольное и нарезное.

Дети рассматривали оружие, в результате 17-летний парень по неосторожности выстрелил и травмировал товарища.

“16-летний пострадавший получил огнестрельное ранение голени из гладкоствольного ружья калибра 12 мм. Парня госпитализировали в травматологическое отделение областной детской больницы“, – говорится в сообщении.

Полицейские изъяли из дома 4 единицы охотничьего оружия, на которые были соответствующие разрешения.

По факту травмирования несовершеннолетнего открыто уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Такое преступление наказывается общественными работами на срок от 150 до 240 часов или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 2 лет.

Уголовную ответственность придется нести и владельцу оружия. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал “источник”, ранее во Львове подростки устроили дикие развлечения с оружием.