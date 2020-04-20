Стали стеной: в США медики дали неожиданный отпор противникам карантина, фото

В штате Колорадо, США, люди устроили протесты против карантина, однако они столкнулись с неожиданным отпором — дорогу им преградили медработники.

Коронавирус убил в Европе свыше 100 тыс. человек: как меняется ситуация в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает Telegram-канал CORONAVIRUS|КОРОНАВИРУС|ЭКСТРЕННО.

В выходные 18 и 19 апреля по США прокатилась волна протестов против коронавирусного карантина. Акции поддержал президент страны Дональд Трамп. Основным требованием участников было смягчить или вовсе снять жесткие меры, установленные из-за пандемии COVID-19.

Но противостоять собравшимся решили двое медработников, преградившие собой путь машинам с демонстрантами.

Как сообщал “источник”, за сутки 16 апреля в США было зарегистрировано рекордное число умерших пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19 – на территории страны от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в тот день умерло 4 591 человек. В то же время новых зараженных было выявлено 31 451 случаев.