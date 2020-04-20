Под Львовом вспыхнул сильный пожар на свалке, дым закрывает небо: фото

В Новояворовске, что на Львовщине, вспыхнул масштабный пожар – горит свалка

Об этом сообщил председатель Яворивской райгосадминистрации Андрей Шумский.

Работники ГСЧС с семи часов утра работают на ликвидации пожара. Сейчас пожар не удалось ликвидировать.

Напомним, что 7 апреля, на новояворивской свалке уже вспыхивал пожар. Тогда огонь охватил около 2,5 га площади свалки. Пожар ликвидировали только 8 апреля в 17:27.

Стоит добавить, что свалка города Новояворовск размещена на территории Залужского сельского совета и эксплуатируется с 2002 года. Сюда свозят мусор со всего Яворивского района.

Как сообщал “источник”, 17 апреля в Киеве разбушевалась сильный пожар в популярном ресторане “Новая Земля” , который находится на улице Ревуцкого.

Горит и в области – в Киево-Святошинском районе Киевской области 18 апреля вспыхнул сильный пожар.