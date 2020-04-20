Путин похвастался “успехами” в борьбе с коронавирусом и получил жесткий ответ: видео

Президент России Владимир Путин похвастался “успехами” в борьбе с коронавирусом, однако пользователи соцсетей жестко отреагировали на его заявление.

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Видео с заявлением Путина размещено в Twitter.

“Нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией – замедлить ее распространение. Но этом не должно нас успокаивать. Как говорят специалисты, пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам надо сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заболеваний“, – сказал президент страны-агрессора.

“Плато и пики у них…Географы“, – написал пользователь соцсети с ником Муаммар Чегеваров.

“Надо посмотреть в википедии методы ускоренного прохождения плато“, – пошутил Виктор Петров.

“Дед из бункера вещает…Трус, да и только”, – написал пользователь Сергей.

Как сообщал “источник”, 19 и 20 апреля Россия продолжает бить жуткие “рекорды” по коронавирусу.