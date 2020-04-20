В Киеве мужчина устроил стрельбу по прохожим: опубликованы фото “героя”

В Киеве на улице Академика Стражеско мужчина открыл стрельбу из окна третьего этажа.

Об этом сообщает полиция Киева.

О выстрелах в полицию Соломенского района сообщила женщина. На месте правоохранители установили, что из окна третьего этажа стрелял мужчина, проживающий в одной из квартир дома.

Поскольку добровольно впускать в помещение сотрудников полиции он отказался, то в дом они попали при поддержке сотрудников полка полиции особого назначения. Во время проведения обыска был обнаружен травматический пистолет.

Чтобы скрыть свою причастность к стрельбе, мужчина закопал оружие в вазон с растениями. В дальнейшем пистолет, а также три стреляные гильзы из-под резиновых пуль, которые нашли у подъезда дома, эксперты изъяли и направили на проведение баллистической экспертизы.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он – местный житель, 1979 года рождения, ранее отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.

По данному факту следственным Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до семи лет заключения.

Как сообщал “источник”, в Канаде мужчина устроил кровавую бойню, жертвами которой стали 16 человек, в том числе сотрудница полиции. Первых жертв мужчина расстреливал просто в их домах, которые потом поджигал. Затем нападавший начал целиться в случайных прохожих.