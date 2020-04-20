“Я заволновался”: экс-президент “Барселоны” рассказал, как получил в тюрьме презервативы и вазелин

Бывший президент “Барселоны” Сандро Росель рассказал о своих первых днях пребывания в тюрьме.

Слова Роселя приводит El Mundo Deportivo.

“Я помню, как мне дали четыре презерватива и четыре баночки вазелина… Я немного заволновался“, – сказал бывший президент “Барселоны”, после чего рассмеялся.

Также Росель признался, что самыми трудными моментами пребывания в заключении стали визиты его адвоката, когда он вновь и вновь сообщал, что ему отказали в условно-досрочном освобождении.

Отметим, что Росель попал в тюрьму за отмывание денег, однако в прошлом году он вышел на свободу, так как был оправдан.

Ранее “источник” сообщал, что игроки “Барселоны” совершили благородный поступок для людей во время пандемии коронавируса.