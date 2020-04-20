Коронавирус начал убивать медиков в Беларуси: всплыли тревожные детали

В городе Витебске, Беларусь, умерла медсестра областной клинической больницы 41 года, у нее была пневмония, и ей подтвердили коронавирус.

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Об этом журналистам местных изданий рассказали сотрудники больницы.

Отмечается, что женщина работала в отделении микрохирургии глаза.

“Заболела она давно — еще в марте. Полторы недели находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. В БСМП у нее два раза брали мазки на коронавирус. Результат — положительный… У нее осталась сестра, которая приехала в Витебск из Москвы. Как ее хоронили, мы не знаем. Родственница коллег на похороны не звала”, – рассказали коллеги медсестры.

Как рассказал министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник, всего в Беларуси 301 медицинский работник заразились коронавирусом. По словам чиновника, больше всего больных медиков обнаружили в Витебске и Минске.

“Лабораторно подтвержден 301 случай заражения медицинских работников. По каждому случаю мы проводим эпидрасследование”, – заявил он.

Следует отметить, что по Беларуси данные на сайте университета Джонса Хопкинса не меняются три дня – выставлено число, которое Минздрав республики озвучил 17 апреля: 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции, при этом выздоровели и выписаны 494 пациента, умерли 47 человек.

Как сообщал “источник”, ранее сотрудник крематория из Минска рассказал, что количество тел, которые начали кремировать в период пандемии коронавируса, резко выросло по сравнению с обычными показателями.