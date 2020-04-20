Били кулаком в лицо и изрезали руки: в Харькове совершили зверское ограбление, фото

В Харькове двое мужчин дерзко ограбили квартиру и жестоко избили сестру хозяйки квартиры.

Об этом сообщает “Харьков 1654” в Telegram.

“Сегодня ночью эти двое проникли ко мне в квартиру и избили мою сестру до полусмерти! В итоге сломан нос, сотрясение мозга, порваны губы от ударов, пробита рука от отвёртки! Всё это было сделано ради одного колечка золотого, 150 грн и айкоса”, – рассказала хозяйка

Она рассказала, что воры вскрыли окно ножом и проникли в квартиру.

“Начали снимать кольцо с пальца когда сестра спала, от этого она проснулась и один из них начал ее избивать кулаком в лицо и порезал ножом руку! Вылезли обратно через окно. Сейчас моя сестра находится в 4 неотложке”, – рассказала женщина.

Ранее “источник” сообщал, что вечером 8 апреля в Голосеевском районе Киева четверо грабителей ворвались в частный дом, в котором в этот момент находилась семья владельцев.