ВСУ начали “битву” с огнем под Житомиром: опубликовано впечатляющее видео

На помощь пожарным, которые с 16 апреля борются с пожарами в Житомирской области, пришла тяжелая военная техника.

Соответствующее видео в опубликовал Алексей Носков.

Для сдерживания огня используют специальные танки, которые копают противопожарные рвы. Так они ограждают еще нетронутый лес от очагов пламени.

Отмечается, что на данный момент военные ведут борьбу с огнем по трем направлениям.

Как сообщал “источник”, во время пожара в Овручском районе Житомирской области, возникшем из-за сжигания сухой травы, сгорели десятки домов в селе Островы. Огонь фактически дотла сжег десятки домов, от некоторых остались лишь обгоревшие стены и печи.

Кроме того, в Житомирской области из-за масштабного пожара едва не сгорело целое село.