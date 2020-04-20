Россия бьет новые “рекорды” по коронавирусу: медики указали на тревожный нюанс

За последние сутки в России зафиксировали еще 4268 случаев заражения коронавирусом, 44 человека умерли.

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Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Медики обеспокоены тем, что почти половина из этих случаев (1935) были выявлены без наличия клинических проявлений болезни.

Каждые сутки в РФ выявляют больше случаев заражения Covid-19, чем выздоровело россиян суммарно с начала пандемии.

Всего в РФ зарегистрирован 47121 случай заражения коронавирусом в 85 регионах, количество выздоровевших пациентов составляет 3446 человек (за последние сутки – 155).

С начала пандемии в России от коронавируса умерли 405 человек.

Как сообщал “источник”, 19 апреля в России был зафиксирован жуткий рекорд по коронавирусу.