На Донбассе сотня людей устроила массовую драку и перекидывала авто: фото

В пгт Новотроицкое Донецкой области произошла драка с участием сотни людей, толпа пыталась перевернуть автомобиль.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Отмечается, что причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями.

“Злоумышленники пытались перевернуть транспортные средства, стоявших рядом с местом происшествия. Поэтому полицейские, согласно ст. 46 Закона Украины “О Национальной полиции”, были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление“, – сообщили в полиции.

В конце концов стражам порядка удалось утихомирить хулиганов.

По факту возбуждено два уголовных производства с предварительной квалификацией по ч. 1 ч. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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