Бросили, как собак: скандал вокруг эвакуации украинцев с Бали получил новый оборот

На острове Бали в Индонезии все еще остаются украинцы, которых так и не эвакуировали домой после вспышки коронавируса.

Об этом сообщила украинка Алла Лобур, которая вместе с семьей с февраля находится на Бали и до сих пор не может вернуться, передает strana.ua.

Все это время консулы предлагают украинцам подождать, тогда как у людей уже заканчиваются деньги на еду.

“С консульством ситуация такая: висит только пояснение на сайте. Типа, ждите, обязательная обсервация, а эвакуация возможна только минимум за 1000 долларов. Также они указали адреса аптек, гостиниц, которые можно снять. И все. Консул бросает трубку. У меня семья – пять человек. Я взяла кредит на еду в размере 75 тыс. гривен. Больше мне никто не даст“, – сказала Лобур.

По ее словам, ее семья не смогла покинуть Индонезию на авиалайнере Катарских авиалиний, поскольку места там были только для людей, которые приобрели авиабилеты именно у этой авиакомпании.

“У нас у всех были обратные билеты, мы могли спокойно вернуться, пройти все обсервации, изоляции, тесты. Мы не знаем, что делать. Здесь тоже карантин, закрыты все выходы на океан, людей мало, выходим только в маске за продуктами. Выть хочется. Почему для защиты одних граждан закрыли небо, а других бросили как собак? Почему, когда выделялись деньги, забрали только туристов из Египта? Помогите нам, все в Украине думают, что всех вывезли, что эвакуация была бесплатной“, – сообщила Лобур.

Украинцы, которые остались в Индонезии, создали в сети специальную группу для обсуждения ситуации. В этой группе они критикуют работу украинских дипломатов.

17 марта Украина закрыла все пассажирские перевозки за рубеж и объявила эвакуацию украинских туристов из-за границы.

Ранее “источник” сообщал, что происходит в киевском отеле “Козацкий”, где в обсервации находятся украинцы, которых 30 марта эвакуировали с Бали и Катара.