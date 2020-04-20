Народный депутат Украины выразил готовность попробовать силы в боях без правил

Украинский борец и народный депутат от партии “Слуга народа” Жан Беленюк выразил готовность попробовать силы в смешанных единоборствах.

Соответствующее заявление он сделал в прямом эфире в Instagram ресурса Tribuna.com.

“Я обещал что после борцовской карьеры я попробую тренироваться для начала. Если я буду видеть потенциал в этой сфере и буду понимать, что готов выходить в клетку и показывать достойный результат, то почему нет“, – сказал Беленюк.

Также он заявил, что для перехода в новый вид спорта ему потребуется поработать над бойцовской техникой. Ради этого он планирует потренироваться у украинского тренера по боксу Анатолия Ломаченко.

Ранее “источник” сообщал, что украинский депутат-борец высказался о Ломаченко, попавшем в скандал с российскими военными.