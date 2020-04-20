Заламывали руки и тянули в авто: появилось видео разгона “голодного” бунта в России

В сети появилось видео разгона силовиками акции протеста в Северной Осетии, там протестуют против режима самоизоляции.
Об этом сообщает “МБХ медиа”.
Сообщается, по разным данным, что в акции протеста принимают участие от 200 до 1500 человек. Точная цифра неизвестна, но на видео видно, что людей очень много.
На место прибыли подразделения полиции и Росгвардии, которые начали задерживать собравшихся и оттеснять их с улиц.
В то же время, к собравшимся у здания региональной администрации вышел глава республики Вячеслав Битаров и члены республиканского правительства.
Отметим, что их не остановила эпидемия и запреты на проведение массовых мероприятий.
Вот так сейчас выглядит центр Владикавказа, где жители вышли на акцию против режима «самоизоляции». Видео: СКФО Telegram pic.twitter.com/co1sJukcZo
— МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 20, 2020
Начались задержания. #владикавказ pic.twitter.com/eI1GVzIx6m
— Алик Пухаев (@rajdianos) April 20, 2020
Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 19 апреля в России зафиксировано 6060 новых случаев коронавируса, таким образом Россия вошла в десятку стран по числу заразившихся COVID-19.