Заламывали руки и тянули в авто: появилось видео разгона “голодного” бунта в России

В сети появилось видео разгона силовиками акции протеста в Северной Осетии, там протестуют против режима самоизоляции.

Об этом сообщает “МБХ медиа”.

Сообщается, по разным данным, что в акции протеста принимают участие от 200 до 1500 человек. Точная цифра неизвестна, но на видео видно, что людей очень много.

На место прибыли подразделения полиции и Росгвардии, которые начали задерживать собравшихся и оттеснять их с улиц.

В то же время, к собравшимся у здания региональной администрации вышел глава республики Вячеслав Битаров и члены республиканского правительства.

Отметим, что их не остановила эпидемия и запреты на проведение массовых мероприятий.

Вот так сейчас выглядит центр Владикавказа, где жители вышли на акцию против режима «самоизоляции». Видео: СКФО Telegram pic.twitter.com/co1sJukcZo — МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 20, 2020

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 19 апреля в России зафиксировано 6060 новых случаев коронавируса, таким образом Россия вошла в десятку стран по числу заразившихся COVID-19.