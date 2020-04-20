Как выглядит знаменитый стадион в Донецке спустя шесть лет войны: печальное видео

В сети появилось видео, снятое в оккупированном Донецке возле футбольного стадиона “Донбасс Арена”.

Соответствующие кадры разместил в YouTube пользователь с ником “Виконста”.

“Как выглядит Донецк сегодня и “Донбасс Арена” 6 лет спустя“, – отметил автор видео.

На кадрах – пустое пространство перед стадионом, клумбы, а на тротуарной плитке – детский рисунок мелом.

“Зловеще…Еще и рисунок в тему. Страшно и печально“, – написал пользователь YouTube с ником IlhizonSemen.

“Чего не смеетесь? Не смешно? Это “русский мир“, – написал пользователь Владимир Горожанин.

“Вид как на ухоженном кладбище. Жутко и уныло“, – добавил он.

В 2014 году Россия оккупировала отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, в том числе областные центры этих двух регионов. На захваченных территориях РФ создала, финансирует и поддерживает свои оккупационные администрации – террористические организации “ДНР” и “ЛНР”.

Как сообщал “источник”, ранее в сети показали печальное фото набережной в Донецке.