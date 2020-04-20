В областном лабцентре пояснили, почему не передали МОЗ данные о тестировании на коронавирус за сутки

Луганский областной лабораторный центр не предоставил данные Минздраву по тестирование жителей на коронавирус за последние сутки, поскольку не делал этих исследований.

Об этом по телефону Суспільному сообщил заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов.

По его словам, в центр поступила лишь одна проба на коронавирус.

“Была доставлена ​​одна проба, поэтому с одной пробы мы, конечно, не делали. А так мы работали. Помощь Министерству дали по этому поводу. С одной пробы никто не делает. Там плашка на несколько штук. Хотя бы две было. У нас эта проба и сегодня утром уже доставляют пробы, и после обеда будут делать”, – отметил Владимир Жданов.

“Мы отчитались, что мы вчера не делали, хотя лаборатория работала”, – говорит заместитель директора лабораторного центра.

Напомним, Луганская и еще 6 областей не отчитались о ситуации с распространением коронавирусной болезни COVID-19 за минувшие сутки. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов