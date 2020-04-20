В России устроили “голодный” бунт из-за карантина: опубликовано видео шествия

В Северной Осетии люди вышли на улицу на митинг, они протестуют против карантина и требуют работу.

Об этом сообщает ФедералПресс.

Все пришедшие говорят, что у них больше нет работы, по их словам, причина в вирусе и ограничениях. Они просят о поддержке со стороны правительства.

Кроме того, они требуют больше информации о пандемической ситуации.

Протестующие попытались пройти на площадь Свободы, но полицейские перекрыли им путь и попросили разойтись.

Присутствующие на народном сходе говорят о ряде задержаний, так как акция несанкционированная.

Отметим, что их не остановила эпидемия и запреты на проведение массовых мероприятий. Видео попало в соцсети, на сходе не менее 200 человек.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 19 апреля в России зафиксировано 6060 новых случаев коронавируса, таким образом Россия вошла в десятку стран по числу заразившихся COVID-19.