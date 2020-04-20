На Донбассе прогремел мощный взрыв, есть погибший: появились подробности и фото

В селе Веселое Никольского района Донецкой области, в воскресенье, 19 апреля, 24-летний парень нашел возле села снаряд от РПГ, принес домой и пытался разбирать, что привело к взрыву.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Молодой человек получил многочисленные травмы, его срочно доставили в больницу города Мариуполь, а затем оперативно отправили в Запорожье, где 20 апреля он умер.

Все обстоятельства трагедии устанавливает полиция.

Как сообщал “источник”, 15 апреля во Львове произошел взрыв гранаты на территории одной из больниц, в результате чего погиб 43-летний мужчина. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также в ночь на 15 апреля в Киеве прогремел мощный взрыв в помещении магазина, где расположен банкомат “ПриватБанка”.