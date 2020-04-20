Не через неделю-две: эпидемиолог обескуражила прогнозом по пику коронавируса в Украине

Врачи ожидают пика заболевания коронавирусом в Украине не весной, а осенью, когда будет новая вспышка респираторных заболеваний.

Коронавирус убил в Европе свыше 100 тыс человек: как меняется ситуация в Украине и мире

Об этом сообщила доктор медицинских наук, заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко в комментарии РБК-Украина.

Она отметила, что летом активность COVID-19 будет снижена – в этот период традиционно люди меньше болеют такого рода заболеваниями.

“То, что мы сейчас имеем – это даже еще не начало. Мы имеем больных, хотя общение между людьми ограничено. Думаю, что пик может быть осенью. Летом будет полегче, потому что респираторные инфекции неактивны. Этому способствуют солнце, ветер, открытые окна”, – заявила она.

Также доктор меднаук рассказала о своей позиции по обучению в школах и вузах, которое по ее мнению, следует в этом учебном году закончить дистанционно. Алла Мироненко выступила за возобновление движения общественного транспорта, но призвала к масочному режиму.

“Выпускать школьников и студентов на обучение весной не следует. У них налажено дистанционное обучение, пусть закончат учебный год. Когда речь идет о выпуске из вуза или школы – можно в индивидуальном порядке назначать тестирования. А чтобы все собирались в классе – это приведет к обострению эпидемической ситуации. Можно запустить транспорт, но при условии, что все будут придерживаться масочного режима, обрабатывать руки или перчатки. Метрополитен можно было вообще не закрывать, но не пускать людей без маски. Надо, чтобы люди следили за руками, потому что через руки больше вероятность заразиться, чем через лицо. Это если в транспорте едет пять людей, а не 50. Но при плотном пассажиропотоке все должны быть в маске”, – отметила врач.

Как сообщал “источник”, ранее в Национальной академии наук назвали расчетное время пика пандемии коронавируса в Украине в том случае, если люди будут придерживаться всех мер карантина.