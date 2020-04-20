“Проваливаемся в яму”: известный российский комментатор ярко высказался о ситуации в стране

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о текущей ситуации в своей стране, вызванной эпидемией коронавируса.

Слова работника ТВ приводит “Спорт день за днем”.

“Ситуация непростая, поэтому я с осторожностью смотрю на решения в некоторых регионах, где идет послабление режима. Но при этом понимаю, что мы проваливаемся в серьезную экономическую яму“, – сказал Губерниев.

Также комментатор отметил, что в России жизнь людей всегда оценивалась в копейку, и то лишь по большим праздникам. Сейчас, по его словам, ситуация стала лучше, однако не на 100 процентов.

Ранее “источник” сообщал, что российская легенда боев без правил жестко высказался о пропагандисте Соловьеве.