Донецкий блогер показал цены на продукты питания в городе

Проживающий во временно неподконтрольном Украине Донецке блогер «Фашик Донецкий» в своем блоге на «Обозревателе» рассказал о том, что может себе позволить среднестатистический житель временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка на праздники.

Об этом передает ДонПресс

«Что может позволить себе среднестатистический житель Донецка на Пасху из вкусняшек? Ни**а. Разве посмотреть на цены. Сказки о высоких зарплатах не предлагать, ибо абсолютное большинство цивильных имеют зарплату от 100 до 200 баксов. В месяц. Те же шахтеры имеют реально на руки аж 10−12 тысяч российских рублей, хотя на бумаге пишут им и по 16, и по 24 тысячи».

Блогер пофотографировал цены на продукты питания в разных магазина, супермаркетах, а также рынках.

Автор отмечает, что, рпаздники празжниками, но сейчас у большинства жителей неподконтрольных территорий стоит задача, под названием как растянуть деньги до следующей зарплаты.