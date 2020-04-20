Ударят заморозки: синоптик предупредила украинцев о неприятностях

В Украине 21 апреля ожидаются порывы ветра, дожди, а ночью – заморозки до минус 3 градусов.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

“В Украине завтра, 21 апреля, ветер ожидается с севера, в восточных областях – северо-западный. Умеренный, временами порывистый. Дожди вероятны на Левобережной Украине. На остальной территории – сухая погода“, – отметила она.

Ближайшая ночь будет холодной, от плюс 1 до плюс 5 градусов, местами заморозки до минус 3 градусов. Днем 21 апреля температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 13 градусов.

В Киеве 21 апреля ветер ожидается северо-западный, порывистый. Существенные осадки в столице маловероятны. Температура воздуха в Киеве ночью составит от 1 до плюс 3 градусов, в окрестностях столицы заморозки до минус 2 градусов, завтра днем температура составит от плюс 8 до плюс 10 градусов.

Во второй половине недели в Украине ощутимо потеплеет.

Как сообщал “источник”, на 20 апреля синоптики прогнозировали на большей части территории Украины дожди и прохладную погоду.