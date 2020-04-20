В неподконтрольном Луганске в результате стрельбы ранены пятеро человек

17 апреля, около 15:00, в гаражном кооперативе «Шахтер» поселка Юбилейный (окраина временно неподконтрольного Луганска) произошла стрельба.

Об этом сообщает источник в телеграмм-канале “Луганский инсайд”.

Как выяснилось, пятеро мужчин, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, вступили конфликт с другим мужчиной 1978 года рождения. У последнего имелся при себе сигнальный пистолет «Zoraki MOD 314» (вероятно, переделанный под боевой или травматический), который он и применил.

Самого стрелявшего доставили в больницу Луганска с диагнозом политравма, ушиб вещества головного мозга, закрытый перелом основания черепа. Туда же госпитализировали пятерых пострадавших в результате стрельбы:

мужчина 1997 года рождения (диагноз: огнестрельное проникающее слепое ранение шеи справа, гемоторакс, острая алкогольная интоксикация),

мужчина 1996 года рождения (диагноз: проникающее огнестрельное ранение брюшной полости, алкогольное опьянение),

мужчина 1997 года рождения (диагноз: огнестрельное ранение нижней челюсти, острая алкогольная интоксикация),

мужчина 1996 года рождения (диагноз: огнестрельное ранение левого плеча, алкогольное опьянение),

мужчина 2000 года рождения (диагноз: огнестрельное ранение правой надбровной дуги, алкогольное опьянение).

Так называемая “полиция” проводит “расследование”. С места происшествия изъяты пистолет «Zoraki MOD 314» и 11 патронов калибра 9 мм.