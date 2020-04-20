Прогноз не очень хороший: появились тревожные данные о пожарах под Чернобылем и Житомиром

Массовые пожары, которые накрыли Житомирскую область и Чернобыль, могут прорваться на новые территории.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей Facebook-странице.

“После вчерашних принятых решений – норм – по итогам работы вечером и ночью – утром совершили контрольный облет проблемных зон. По Чернобыльской зоне из 4 небольших проблемных очагов – один локализирован. В Житомирской – из 4 активных очагов – локализовали 2. Лесники и пожарники очень хорошо отработали вечер и ночь”, – заверил он.

При этом, по его словам, прогноз ветра на сегодня (20 апреля – “источник”) для тушения пожара не очень хороший – возможно до 15-20 метров/сек.

“Это сильный ветер, огонь может распространяться рывками, прорываясь на новые участки – и это риски”, – добавил он.

Как сообщал “источник”, ранее у Авакова сделали неожиданное заявление о причинах масштабных пожаров в Украине.