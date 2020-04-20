“Донбасс Арена” на шестой год оккупации: появилось новое видео из Донецка

Полнейшее запустение, а некогда ухоженный парк превратился в островок дикой природы посреди оккупированного Донецка. Блогер с ником Виконста разместил в Сети видеоролик, снятый в возле “Донбасс Арены” – одного из самых новых украинских стадионов, считавшегося некогда самым красивым и необычным из них.

Об этом сообщает Диалог

Сейчас от былой красоты стадиона, который принимал не только спортивные мероприятия европейского уровня, но и звезд мировой величины, мало что осталось. А от парка – так вообще не осталось почти ничего. На газонах вместо специальной травы давно уже растет трава-дичка, деревья, не поливавшиеся явно не первый год, зачахли. Точнее, те деревья, которые выжили.

Пользователи, увидевшие размещенный блогером ролик, отмечали, что запустение возле “Донбасс Арены” явно не связано с неблагополучной эпидемической ситуацией в Донецке. Это – следствие многолетнего невнимания боевиков “ДНР” к визитке Донецка, к настоящей “жемчужине” города.

“Черная пустота какая-то, где люди, что с травой”, “Жутко и зловеще”, “Обреченность какая-то в кадрах”, “Страшно и печально”, “Лучший памятник нашим воспоминаниям”, “Надеюсь, все изменится”, – писали в комментариях пользователи.

Причем, никто из комментаторов не связывал возможные перемены к лучшему с так называемой “ДНР” или с Россией. Участники обсуждения прекрасно поняли, что шестилетнее отсутствие у оккупационной “власти” интереса к “Донбасс Арене” – красноречивый показатель.

Впрочем, теперь точно понятно, что “ДНР” и легендарная “Донбасс Арена” – вещи, несовместимые по определению.

“Потому что в “народной республике” никогда не будет соревнований уровня, достойного такого стадиона. А в украинском Донецке будут”, – высказался один из комментаторов.