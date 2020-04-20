Это ад: сеть шокировали фото и видео больницы для зараженных коронавирусом в Днепре

В сети появились жуткие фото и видео из больницы в Днепре, которую выделили для лечения больных коронавирусом.

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Об этом написала в Instagram украинка с ником Олеся Сергеевна.

Она болеет коронавирусом и ее госпитализировали в лечебное учреждение в Днепре.

Но условия проживания в 21-й городской больнице Днепра женщину просто ужаснули.

На фото и видео можно увидеть облупленные стены, старая кровать, сломанный стул.

А на одном из фото видно очень грязную ванну.

В комментариях под видео пишут, что лучше лечиться дома, чем в больнице.

Ранее “источник” сообщал, что в сети появилось возмутительное фото из Винницкой инфекционной больницы, куда госпитализируют больных коронавирусом.

Напомним, что карантин в Украине, судя по всему, не завершится 24 апреля, как было установлено изначально правительством. По неофициальным данным, его могут продлить до 11 мая.