В Северодонецке разоблачили двух сбытчиков психотропов

Сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с патрульными полицейскими в подъезде одной из многоэтажек в г. Северодонецк разоблачили сбытчиков. Ими оказались 23-летний житель Сватовского района и 16-летняя северодончанка.

Об этом сообщает полиция Луганской области

Полицейскими установлено, что подозреваемые через Интернет с помощью Messenger Telegram и электронного кошелька ЕasyPay, бесконтактно, путем тайников (так называемых «закладок»), осуществляли сбыт психотропных.

В ходе осмотра у девушки полицейские изъяли 10 пакетов с особо опасным психотропным веществом PVP общей массой около 5 грамм и 7 пакетов с психотропным веществом амфетамина общей массой 3,5 грамм.

Данный факт внесен в ЕРДР по статье по ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.