В Австралии известный спортсмен скончался в своем бассейне: детали трагедии

Звездный австралийский регбист Митч Кронин, выступавший за “Вайннам Мэнли Сигалз”, скончался в минувшую пятницу в бассейне, который расположен в дворе его дома.

Об этом сообщает Marca.

Согласно информации источника, 27-летний спортсмен тренировался в своем доме, после чего решил искупаться в бассейне. Через время тело регбиста было найдено в воде одним из его родственников. По предварительной информации, причиной смерти Кронина стал сердечный приступ.

Тренер клуба “Вайннам Мэнли Сигалз” Пол Хоган, комментируя трагедию, сказал: “Эта новость потрясла клуб, игроков и меня лично. Он был выдающимся человеком, все мои мысли с его семьей. Мы все опустошены“.

Ранее “источник” сообщал, что легендарный английский футболист скончался от коронавируса.