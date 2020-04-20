Семь областей не подали данные: всплыли неожиданные данные о статистике по коронавирусу в Украине

В понедельник, 20 апреля, семь областей Украины не подали информацию о ПЦР тестах на коронавирус за сутки.

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Об этом на брифинге сказал глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки в стране 261 человек заболел коронавирусом, из них 16 детей и 43 медика.

78 человек с коронавирусом госпитализировали за сутки.

Также, зафиксировали 10 смертей и 12 выздоровевших (из них 3 детей и 4 медиков).

В Украине коронавирусом болеют 374 ребенка и 1074 медика.

За сутки протестировано методом ПЦР 1988 человек. Такая низкая цифра обусловлена тем, что мало людей обратились к докторам и 7 областей не подали информацию о тестировании людей за минувшие сутки. Это Винницкая, Черниговская, Луганская, Херсонская, Черновицкая, Сумская и Хмельницкая области. Главный санврач Украины Виктор Ляшко будет разбираться, почему это произошло.

Ранее “источник” сообщал, что в Украине пик смертности от пандемии коронавируса может случиться в начале мая при условии полного соблюдения норм карантина.

Напомним, что карантин в Украине, судя по всему, не завершится 24 апреля, как было установлено изначально правительством. По неофициальным данным, его могут продлить до 11 мая.