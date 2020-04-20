Цифрам доверять нельзя: инфекционист шокировала заявление о статистике по коронавирусу в Украине

Главный инфекционист Украины Ольга Голубовская считает, что официальным данным о заболеваемости коронавирусом в Украине или в любой другой стране мира доверять нельзя.

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Соответствующее видеоинтервью Голубовской размещено в YouTube.

“Статистика не может соответствовать действительности по той причине, что протестировать все население Украины или любой другой страны невозможно“, – сказала инфекционист.

Она добавила, что на одного официально зарегистрированного больного может приходиться до 10 незарегистрированных лиц, у которых отсутствуют симптомы заболевания.

По словам Голубовской, пока Украина справляется с пандемией коронавируса и ситуация не вышла из-под контроля.

“Пока что по всей Украине мы справляемся. У нас ситуация еще не такая, как в некоторых странах Европы. На сегодня делается все, чтобы этого не допустить“, – сказала главный инфекционист.

Как сообщал “источник”, ранее в Национальной академии наук Украины сообщили о том, когда в стране будет зафиксирован пик смертности от коронавируса.