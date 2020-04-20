Десятки новых заражений и смерти: статистика по коронавирусу в Киеве на 20 апреля

За сутки, 19 апреля, в Киеве подтвердили еще 49 новых пациентов с коронавирусом, из них двое медиков.

Об этом рассказал у себя в Telegramмэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, еще два человека с диагнозом COVID-19 умерли.

Также мэр отметил, что всего в столице Украины выявлено 850 случаев коронавирусной инфекции.

Среди новых заболевших: 23 женщины от 27 до 74 лет, 25 мужчин от 20 до 75 лет, мальчик 13 лет.

В больницы были доставлены 21 пациент, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Как сообщал “источник”, ранее мэр Киева призвал жителей города не нарушать карантин в период пасхальных праздников и не ходить ни в церковь ни в гости, чтобы не подвергать риску заражения коронавирусом себя или других.