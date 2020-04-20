Во сколько обходится лечение больных коронавирусом в Украине: названы суммы

Стоимость лечения от коронавирусной инфекции в больницах Украины варьируется от 300 до 10 тысяч гривен пациента в сутки.

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Об этом сообщает ТСН.

“Лечение очень разное. Стоимость лечения зависит от состояния пациента, от тяжести течения заболевания, от тактики, которую выбирает тот или иной врач, та или иная клиника, и от привязанности пациента к восприятию того лечения, которое назначается. На самом деле 80% пациентов, заболевших коронавирусом, не нуждаются в стационарном лечении. А с тех 20-30% пациентов, которые сейчас в Украине госпитализируют, они нуждаются в интенсивной терапии. Поэтому диапазон лечения зависит от этого. Примерно от 300 до 10 тысяч гривен в день уходит на лечение одного пациента в различных больницах в Украине”, – цитирует издание слова заместителя министра здравоохранения Ирины Мыкычак.

Она также пояснила, что стоимость лечения зависит от состояния пациентов. По ее словам, около 20-30% тех, кто находится в больницах с коронавирусом, требуют интенсивной терапии. Финансирование стационарного лечения берут на себя государство и меценаты.

“Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию. А уже за апрель это лечение будет профинансировано соответствующим пакетом программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины. Несомненно, что к этому добавляются и местные бюджеты, приобщаются благотворительные фонды, меценаты, за что мы очень благодарны всем, кто сегодня борется с эпидемией, кто поддерживает наших медиков”, – сказала заместитель министра.

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