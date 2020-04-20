Самая сексуальная легкоатлетка планеты поделилась радостной новостью: фото

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт поделилась с поклонниками радостной новостью.
Соответствующее объявление спортсменка сделала в Instagram.
“Наконец я смогу снова тренироваться на стадионе. В прошлом месяце я работала в одиночестве или вдвоем на улице. Я очень счастлива, что могу снова тренироваться на стадионе в обычном режиме, даже если природа не так сильно способствует тренировкам“, – написала Шмидт.
Instagram Алисы Шмидт
Instagram Алисы Шмидт
Instagram Алисы Шмидт
Instagram Алисы Шмидт
Instagram Алисы Шмидт
Instagram Алисы Шмидт
Instagram Алисы Шмидт
Instagram Алисы Шмидт
Instagram Алисы Шмидт
Instagram Алисы Шмидт
В 2017 году австралийское издание Busted Coveragе признало немецкую бегунью самой сексуальной спортсменкой планеты. Это звание принесло Шмидт громадную популярность и щедрые контракты от спонсоров.
Ранее “источник” сообщал, что подруга звезды футбола потеряла статус самой популярной девушки Испании.