Самая сексуальная легкоатлетка планеты поделилась радостной новостью: фото

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт поделилась с поклонниками радостной новостью.

Соответствующее объявление спортсменка сделала в Instagram.

“Наконец я смогу снова тренироваться на стадионе. В прошлом месяце я работала в одиночестве или вдвоем на улице. Я очень счастлива, что могу снова тренироваться на стадионе в обычном режиме, даже если природа не так сильно способствует тренировкам“, – написала Шмидт.

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В 2017 году австралийское издание Busted Coveragе признало немецкую бегунью самой сексуальной спортсменкой планеты. Это звание принесло Шмидт громадную популярность и щедрые контракты от спонсоров.

Ранее “источник” сообщал, что подруга звезды футбола потеряла статус самой популярной девушки Испании.