“Бороться нужно за каждого”: Резников прокомментировал обмен пленными

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представителя Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников считает, что переговоры по обмену пленными – это тонкая и сложная материя, но бороться нужно за освобождение каждого находящегося в неволе украинца.

Так министр прокомментировал последний обмен пленными между украинской стороной и незаконными вооруженными формированиями РФ (состоялся 16 апреля, домой вернулись 20 украинцев, – ред. ЛР) в интервью “Сегодня”.

“Есть видеообращение родственников тех, кого мы не забрали в этот раз. Мы его видели. Но при этом нет видеообращения родственников тех, кого забрали 16 апреля этого года, в декабре или осенью прошлого года перед саммитом в Нормандском формате. И даже те, кого забрали раньше, сегодня комментируют, переживают. Но они же когда-то были в том аду и знают, насколько вопрос этих переговоров тонкая и сложная материя. Каждый раз, когда родственники публично начинают называть фамилии своих родных, вы думаете, они делают лучше? Они делают хуже. Они поднимают ставки в этом сложном процессе, и та сторона начинает этим злоупотреблять во время переговоров. Чем публичнее становится человек, тем, естественно, сложнее его оттуда забрать. Более того, взамен Россия начинает требовать контраверсийные фигуры. Поэтому, когда мы сегодня удивляемся, что отданы какие-то знаковые фигуры в прошлый раз, давайте посмотрим, а какие знаковые фигуры забрали мы. Не существует универсальной формулы, чем один украинец лучше или хуже другого. Все граждане Украины имеют право жить свободной жизнью здесь. И если государство не смогло, не справилось в свое время, не хватило мощи и военного потенциала обеспечить безопасность и не допустить врага на территорию страны, когда он пошел с военной агрессией в 2014 году… когда пришла соседняя держава со своими войсками, установила там свой оккупационный режим, используя коллаборантов, то в таком случае, сейчас нужно забирать всех, кого можем: и гражданского, и военного, без разницы. Они все граждане Украины и бороться нужно за каждого”, – сообщил Алексей Резников.