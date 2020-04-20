Поливальный понедельник: традиции и главные запреты дня

В Пасхальное Воскресенье, в понедельник после него, и на протяжении еще нескольких дней следует соблюдать определенные традиции, поскольку в православии празднование воскресения Христа еще продолжалось.

Об этом сообщают сайты православной тематики.

Так, понедельник после Пасхи называли Поливальным, Волочебным, Пасхальным, Светлый – якобы он был освящён Богом. В церквях в этот день богослужения шли по особому графику: перед молитвами там читали топарь, было запрещено совершать службы по умершим или венчания, дверь в храм открывали как символ открытых небес. Также в церкви раздавали священный хлеб, совершали крестный ход со свечами, и звонили в колокола, при этом звонить с разрешения священника мог каждый желающий.

Работать в этот день не рекомендуют, однако это не запрет – с молитвой и разумным подходом взяться за работу в Светлый понедельник можно. При этом призывают отложить несрочные дела.

В этот день нельзя: унывать и предаваться мрачным мыслям; браниться; оставлять в стороне молитву; напиваться и объедаться. Запрета стричься в этот день нет. Рекомендовалось также ходить в гости с куличами и яйцами.

Поливальным понедельник назвали потому что парни могли обливать незамужних девиц водой, при этом обижаться было нельзя – такой обряд приносил красоту и здоровье, а также вел к удачному замужеству.

Согласно народным приметам в этот день можно было узнать об урожайности: чистое небо и отсутствие ветра говорили о дождях; погода в течение всего дня показывала, каким будет лето, и если птицы не пели, то морозы еще могут прийти.

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