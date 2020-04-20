Какие области Украины лидируют по заболеваемости коронавирусом: карта и свежие данные

По данным на понедельник, 20 апреля, в Украине зафиксирован 261 новый случай заражения коронавирусом, причем по общему количеству зараженных лидируют Черновицкая область, Киев и Ивано-Франковская область.
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Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, предоставив обновленную статистику заражения коронавирусом по данным на понедельник, 20 апреля.
Винницкая область – 330 случаев;
Волынская область – 158 случаев;
Днепропетровская область – 118 случаев;
Донецкая область – 16 случаев;
Житомирская область – 226 случаев;
Закарпатская область – 196 случаев;
Запорожская область – 134 случая;
Ивано-Франковская область – 512 случаев;
Кировоградская область – 246 случаев;
г. Киев – 850 случаев;
Киевская область – 333 случая;
Львовская область – 253 случая;
Луганская область – 24 случая;
Николаевская область – 37 случаев;
Одесская область – 137 случаев;
Полтавская область – 63 случая;
Ровенская область – 312 случаев;
Сумская область – 83 случая;
Тернопольская область – 414 случаев;
Харьковская область – 73 случая;
Херсонская область – 63 случая;
Хмельницкая область – 49 случаев;
Черновицкая область – 906 случаев;
Черкасская область – 165 случаев;
Черниговская область – 12 случаев.
Отметим, что по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине зафиксированы всего 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.
Ранее “источник” сообщал, что в Украине пик смертности от пандемии коронавируса может случиться в начале мая при условии полного соблюдения норм карантина на пасхальные праздники.