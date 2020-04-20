Синоптики удивили совсем не апрельским прогнозом погоды на Луганщине

Сегодня, 20 апреля, в Луганской области облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем небольшой дождь. Местами заморозки на поверхности почвы. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура ночью 1-6 0 тепла, местами на поверхности почвы 0-3 мороза, днем 7-12 0 тепла .

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь. Заморозки на поверхности почвы. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура ночью 1-3 0 тепла, на поверхности почвы 0-3 мороза, днем 10-12 0 тепла .

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура ночью 3-5 0 тепла, днем 8-10 0 тепла .

Прогноз погоды на 21 апреля – 24 апреля 2020

21.04 Переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. Днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, днем 7-12 0 тепла .

22.04 Переменная облачность. Без существенных осадков. Заморозки на поверхности почвы .Ветер северо-западный, 9-14 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, на поверхности почвы 0-3 0 мороза, днем 7-12 0 тепла.

23.04 Переменная облачность. Без осадков. Заморозки на поверхности почвы. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, на поверхности почвы 0-3 0 мороза, днем 8-13 0 тепла.

24.04 Переменная облачность. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, днем 10-15 0 тепла .