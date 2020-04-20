По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 261 новый случай.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 330 случаев;

Волынская область – 158 случаев;

Днепропетровская область – 118 случаев;

Донецкая область – 16 случаев;

Житомирская область – 226 случаев;

Закарпатская область – 196 случаев;

Запорожская область – 134 случая;

Ивано-Франковская область – 512 случаев;

Кировоградская область – 246 случаев;

г. Киев – 850 случаев;

Киевская область – 333 случая;

Львовская область – 253 случая;

Луганская область – 24 случая;

Николаевская область – 37 случаев;

Одесская область – 137 случаев;

Полтавская область – 63 случая;

Ровенская область – 312 случаев;

Сумская область – 83 случая;

Тернопольская область – 414 случаев;

Харьковская область – 73 случая;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 49 случаев;

Черновицкая область – 906 случаев;

Черкасская область – 165 случаев;

Черниговская область – 12 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 3800 пациентов, из них 283 ребенка. Всего госпитализированы 1910 человек, из них 91 ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 151 человек, из них 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 359 человек уже выздоровели, из них 17 детей, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 апреля 2020 в Центр поступило 454 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17822 сообщение о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.